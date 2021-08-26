В европейском футболе раздали награды по итогам сезона-2020/21: список всех лауреатов

Почетные призы получили игроки и тренеры мужских и женских команд.
Европейский футбольный союз (УЕФА) во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 вручил награды лучшим по итогам сезона-2020/21.
Список всех лауреатов
Награда президента УЕФА - Симон Кьер и врачи, которые спасли жизни Кристиану Эриксену во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия
Лучший футболист сезона - Жоржиньо (Челси)
Лучшая футболистка сезона - Алексия Путельяс (Барселона)
Тренер года УЕФА в мужском футболе - Томас Тухель (Челси)
Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21 - Эдуар Менди (Челси)
Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21 - Рубен Диаш (Манчестер Сити)
Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21 - Н'Голо Канте (Челси)
Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21 - Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
Лучшая привратница женской Лиги чемпионов-2020/21 - Сандра Паньос (Барселона)
Лучшая защитница женской Лиги чемпионов-2020/21 - Ирене Паредес (ПСЖ/Барселона)
Лучшая полузащитница женской Лиги чемпионов-2020/21 - Алексия Путельяс (Барселона)
Лучшая нападающая женской Лиги чемпионов-2020/21 - Дженнифер Эрмосо (Барселона)
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