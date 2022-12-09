В ФИФА отбросили идею проведения ЧМ раз в два года, но хотят расширить футбольную географию – неожиданное заявление

Нынешний мундиаль в Катаре может стать не единственным, который состоится осенью или зимой.

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от намерений проводить чемпионат мира раз в два года.

Об этом сообщил глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер в комментарии изданию L'Equipe.

"Меня попросили развить идею проведения чемпионата мира каждые два года. Я подумал, что это было бы интересно. Но для реализации такого плана пришлось бы перетряхнуть весь футбольный календарь и принцип квалификации.

ФИФА сейчас не собирается переходить на 2-летний цикл. Мы остаемся на 4-летнем цикле, в рамках которого будут чередоваться чемпионат мира, женский чемпионат мира, Евро и клубный чемпионат мира", – сказал Венгер.

Легендарный французский тренер, а ныне функционер также заявил, что проведение ЧМ-2022 в Катаре в конце календарного года оправдало себя. Он видит смысл, чтобы в будущем Мундиаль в осенний или зимний период могла бы принять Африка.

"Если мы хотим демократизировать футбол, придется проводить чемпионаты мира в африканских странах, где нереально играть летом. Но зимний чемпионат мира в Катаре оправдал себя.

Конечно, некоторые сборные не смогли нормально подготовиться физически, но, по крайней мере, все подошли к турниру с настоящей ментальной свежестью, чего не всегда хватало в прошлом. Помню, как команды приезжали на чемпионат мира психологически уставшими из-за неудачного периода подготовки", – резюмировал Венгер.

Отметим, что текущее планетарное первенство по футболу стало первым, которое проходит на Ближнем Востоке. Также это первый в истории Мундиаль, который проводится не летом, а осенью и зимой.

Следующий чемпионат мира состоится летом 2026 года в Канаде, Мексике и США. Он станет историческим, ведь участие в финальном турнире примут уже не 32 команды, а 48.

А вот на проведение ЧМ-2030 претендует Украина. В начале октября этого года наша страна вместе с Испанией и Португалией подала совместную заявку на проведение Мундиаля.

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