В финале обыграл россиянина: определился победитель Итогового турнира ATP (видео)

Александр Зверев выиграл ATP Finals во второй раз в карьере.

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP, сыгранного в Турине. В финальном матче 24-летний немец победил россиянина Даниила Медведева.

Решающий поединок длился час и 16 минут. Зверев переиграл соперника из РФ в двух сетах - 6:4, 6:4.

Зверев выиграл Итоговый турнир во второй раз в карьере. В 2018 году немец в решающем матче ATP Finals обыграл Новака Джоковича. Для немца это 19-й титул в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Отметим, что это шестой трофей Зверева в 2021 году. Ранее Александр выиграл турниры в Акапулько, Мадриде, Цинциннати, Вене, а также завоевал "золото" на Олимпиаде-2020 в Токио.

В прошлом году победителем Итогового турнира ATP стал Медведев, тогда россиянин в финале победил Доминика Тима.

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