В финале обыграла россиянку: украинская теннисистка стала победительницей парного турнира WTA в Японии

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный турнир WTA 250 в японской Осаке.

31-летняя украинка завоевала трофей в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам. В финале они победили "нейтральную" россиянку Анну Калинскую и Юлию Путинцеву из Казахстана.

Финальный матч завершился успехом украино-немецкого тандема со счетом 7:6, 6:3.

Решающий поединок длился один час 34 минуты. Киченок и Фридзам один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 14 брейкпойнтов.

Для украинки это девятый парный трофей в карьере, а для немки – четвертый. До этого последним парным титулом Надежды была победа в октябре 2022 года на турнире WTA 250 в Таллинне вместе со своей сестрой Людмилой.

Киченок и Фридзам впервые вместе выиграли парный турнир. Два предыдущих совместных финала украинка и немка проиграли.

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