В финале одолела россиянку: Костюк выиграла дебютный титул WTA и посвятила его защитникам Украины

После своего триумфа Марта не пожала руку спортсменке из страны-агрессора и отказалась от совместного фото.

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 250 в Остине (США).

В финальном матче 20-летняя уроженка Киева обыграла россиянку Варвару Грачеву, выступавшую в нейтральном статусе из-за захватнической войны РФ против Украины.

Решающий поединок турнира завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу украинки.

Для Костюк это первый в карьере титул на уровне WTA в одиночном разряде. Ранее Марта четырежды уступала в полуфиналах.

MARTA'S MOMENT ♥️@marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin #ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx — wta (@WTA) March 5, 2023

Добавим, что после победы украинка отказалась от рукопожатия с россиянкой, но пожала руку судье и поблагодарила болельщиков. Также она отказалась от совместного фото с теннисисткой страны-агрессора с наградами, которые финалисткам турнира вручили после поединка.

Свой дебютный титул на столь высоком уровне Костюк посвятила Украине и ее защитникам.

"Каждому, кто находится здесь, и каждому, кто смотрит трансляцию, особенно в Украине, я хочу сказать: "Слава Украине". Особенная победа, учитывая ту ситуацию, в которой я нахожусь сейчас. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем людям, которые борются и погибают сейчас, это очень особенный момент.

Спасибо каждому, кто приложился к организации турнира, много времени и работы понадобилось, это было нелегко. Еще на жеребьевке я говорила, что чувствую себя здесь, как дома. Многие подходили ко мне и поддерживали. Благодарю вас", – сказала Марта в своей речи.

"I want to dedicate this title to Ukraine. It's avery special moment " @marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/RKtWoGPKdP — wta (@WTA) 5 марта 2023

Напомним, в 1/8 финала этих соревнований Костюк обыграла американку Мэдисон Бренгл, в четвертьфинале победила немку Анну-Лену Фридзам, а в полуфинале осилила американку Даниэль Коллинз.

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