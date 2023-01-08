В финале победила россиянку: украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Таиланде

Екатерина Володько выиграла седьмой титул в карьере.

Украинская теннисистка Екатерина Володько (до смены фамилии – Бондаренко) стала победительницей турнира ITF W40 в Нонтхабуре (Таиланд).

В финале соревнований наша 36-летняя соотечественница обыграла россиянку Валерию Савиных, которая вынуждена выступать под нейтральным флагом из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Опытная украинка за два сета разбиралась с теннисисткой страны-агрессора. Матч длился один час 15 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.

Таким образом, Володько завоевала седьмой титул в своей карьере. Это ее первый личный трофей с 2017 года.

Добавим, что 7 января Екатерина также сыграла в финале парного турнира в Таиланде. Володько в дуэте с японкой Хироко Куватой проиграла тандему Лян Эньшуо (Тайвань) и Ма Есинь (Китай).

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