В Финляндии футбольные фаны, которые вернулись с Евро-2020 в России, вызвали всплеск коронавируса

В Финляндии футбольные фаны, которые вернулись с Евро-2020 в России, вызвали всплеск коронавируса

В стране обнаружили уже более 120 больных среди пассажиров, вернувшихся из Санкт-Петербурга.

В Финляндии обнаружили всплеск случаев заболевания COVID-19, связанный с футбольными фанатами, которые вернулись из России после матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает The Associated Press.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения в субботу, 26 июня, призвал "всех пассажиров, которые приехали из Санкт-Петербурга в Финляндию любой автобусной компанией, зарегистрироваться на тест на коронавирус".

По словам директора финского института здравоохранения Мика Салминена, в стране выявлено более 120 случаев заражения COVID-19 среди пассажиров, вернувшихся из Санкт-Петербурга, в частности футбольных фанов. Он предположил, что это количество будет расти.

Хотя финская пограничная служба была подготовлена ​​к интенсивному обратному движения из Санкт-Петербурга, ключевой пограничный пункт Ваалимаа во вторник был сильно перегружен очередями из десятков автобусов с футбольными фанатами и сотен автомобилей.

В итоге финские власти решила пропустить пассажиров в страну без проверки, при условии, что те сдадут тест на коронавирус в своих регионах по прибытии.

Ранее на этой неделе представители органов здравоохранения Финляндии заявили, что они связывают некоторые случаи заражения с немецким пабом-рестораном в Санкт-Петербурге.

Финляндия провела два матча группового этапа Евро-2020 в Санкт-Петербурге, встретившись с Россией и Бельгией. По оценкам экспертов, на эти матчи в город приехало не менее двух тысяч финнов.

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