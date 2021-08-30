В "Формуле-1" состоялась самая короткая гонка в истории: длилась всего три круга из 44 запланированных

Организаторы приняли неожиданное решение.
Громким скандалом завершился Гран-при Бельгии "Формулы-1" в сезоне-2021. Пилоты вышли на старт, но уже после трех кругов гонка была остановлена.
Такое решение было принято организаторами из-за сильного дождя и отсутствия видимости на трассе. К моменту остановки пилоты успели проехать всего три круга.
Позже стало известно, что гонка продолжена не будет, а победителем этапа объявили нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Вторым на Гран-при Бельгии стал Джордж Расселл ("Уильямс"), третьим - действующий чемпион Льюис Хэмилтон ("Мерседес").
Этот этап стал самым коротким в истории "Формулы-1". Он побил рекорд 1991 года, когда на Гран-при Австралии гонщики проехали 14 кругов.
После гонки пилоты выразили возмущение решением остановить ее на третьем круге. Недовольным оказался и победитель Гран-при Бельгии. В частности, Ферстаппен заявил, что хочет побеждать не таким образом.
- В общем зачете "Формулы-1" сезона-2021 лидирует Хэмилтон (202,5 очка). Второй - Ферстаппен (199,5), третий - Ландо Норрис (113) из "Макларена".
- В Кубке конструкторов 1-е место удерживает "Мерседес" (310,5 очка), за ним идут "Ред Булл" (303,5) и "Макларен" (169).
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, скандального сына российского миллиардера назвали худшим пилотом "Формулы-1".