"В футболе - это только 1-й тайм": Зеленский поздравил Шевченко с днем рождения

"В футболе - это только 1-й тайм": Зеленский поздравил Шевченко с днем рождения

Глава государства пожелал Андрею успехов и в дальнейшем прославлять Украину в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил выдающегося футболиста Андрея Шевченко с днем рождения. 29 сентября бывшему нападающему "Динамо", "Милана" и "Челси", а также экс-коучу национальной команды Украины, исполнилось 45 лет.

Глава государства посвятил легенде футбола пост в Facebook.

"Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один. Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч". А как тренер - первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф Чемпионата Европы.

Андрей Шевченко. Для молодого поколения игроков - Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков - просто Шева. И сегодня ему 45! В футболе - это только 1-й тайм. Желаю, чтобы и дальнейшая игра была так же полна успехов, состояла в твою пользу, а следовательно - на радость всем нам и во славу всей Украине. С днем рождения", - написал Зеленский.

Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего ... Опубликовано Владимиром Зеленским Среду, 29 Сентября 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что Шевченко поздравили с днем рождения трогательным видеороликом.

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Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко заказал персонализированные клюшки для гольфа с размещенным на них украинским флагом.

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