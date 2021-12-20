В Германии впервые в истории досрочно прекратили футбольный матч из-за расизма

Поединок был отменен после того, как команды провели на поле полчаса.
Матч третьего немецкого дивизиона между "Дуйсбургом" и "Оснабрюком" был завершен досрочно из-за расистского скандала.
На 36-й минуте главный арбитр Николас Винтер остановил встречу после того, как его помощники зафиксировали оскорбительные расистские возгласы со стороны фанатов в адрес одного из игроков.
Скорее всего, жертвой расизма стал нападающий "Оснабрюка" Аарон Опоку. Сообщается, что позже подобные оскорбления звучали и в адрес защитника "Дуйсбурга" Лероя Квадво. В своем рапорте рефери отметил, что во время игры слышал, как часть болельщиков имитирует звуки обезьян.
Остановив поединок, арбитр забрал команды в подтрибунное помещение. Через полчаса стало известно, что матч не будет возобновлен.
CANCELLED— GOAL (@goal) December 19, 2021
Duisburg vs Osnabruck в Германии в 3-й зоне был обязан abandoned because of racism from the stands.
Очевидно, что игроки были взяты из битвы из-за аbuse, believed to be aimed at Aaron Opoku.
У clubа были подтверждены culprit были been identified. pic.twitter.com/P1hZiCkyck
Фанаты обеих команд осудили действия фанатов и громко скандировали с трибун "Нацисты - вон". Также многие болельщики поддержали пострадавших от расизма футболистов в соцсетях клубов.
Судьбу матча теперь определит спортивный суд Немецкого футбольного союза. Решение должны принять в ближайшее время.
Подобный случай стал первым в истории немецкого футбола. Никогда раньше матч профессиональных команд еще не отменяли из-за проявлений расизма.
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