В Германии журналистка эпически сконфузилась на футбольном матче – видео курьеза

Журналистка Катарина Кляйнфельдт и капитан "Вердера" Марко Фридль / Скриншот видео

Журналистка Sky Sports Катарина Кляйнфельдт вляпалась в курьез после матча 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26 между франкфуртским "Айнтрахтом" и бременским "Вердером".

Поединок завершился домашней победой "Айнтрахта" со счетом 4:1.

После финального свистка капитан "Вердера" Марк Фридль обменялся футболками с игроком "Айнтрахта" и пришел давать интервью в форме франкфуртского клуба.

Журналистка не узнала Фридля и, решив, что рядом с ней игрок "Айнтрахта", обратилась к нему с неожиданным вопросом: "Вы довольны победой?"

Капитана бременцев такой вопрос озадачил. Фридль нервно улыбнулся и ответил журналистке: "Вообще-то я игрок "Вердера", и ушел из интервью.

Позже защитник признался, что подобного с ним еще никогда не случалось, и назвал ситуацию "курьезной" и "немного нелепой".

"Я разговаривал с ней перед игрой. Через 90 минут она меня уже не узнает. Это странно и немного смешно", – сказал 27-летний австриец.

На следующий день после матча Катарина попыталась объяснить свой конфуз.

"Перед матчем я брала интервью у Марко Фридля возле автобуса. После финального свистка футболка "Айнтрахта", к сожалению, просто сбила меня с толку, поэтому я допустила ошибку", – цитирует журналистку Faz.net.

