В Госдуме истерика из-за отказа украинца фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде: РФ поставили на место

В Госдуме истерика из-за отказа украинца фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде: РФ поставили на место

Международный паралимпийский комитет подтвердил право украинского легкоатлета не присоединяться к российским спортсменам на пьедестале почета.

Отказ украинского легкоатлета Игорь Цветова обниматься и фотографироваться с российскими призерами на пьедестале почета Паралимпиады-2020 вызвал бурную волну возмущения в Российской Федерации (РФ).

В частности, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал поступок украинского спортсмена провокацией и потребовал наказания для Цветова со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Истерия, которая захлестнула спорт, зашла далеко. Украинских атлетов просто запугали. Я даже не знаю, как это комментировать. Если они не хотят участвовать в соревнованиях - пусть не участвуют. Оставьте спортсменов в покое. Они боятся вернуться на родину, поэтому что их там за фото потом заклюют. Есть традиция: фотографироваться со своими соперниками. С кем ты боролся, выступал. Эти ребята ничего плохого друг другу не сделали. Если у тебя неприязнь к России, не выходи на старт. Это просто страх быть заклеванным у себя в стране. Безобразие! Международный паралимпийский комитет должен отреагировать на эту неприкрытую провокацию", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".

Однако в МПК ответили на претензии России заявлением о том, что Цветов не нарушил никаких правил. Там отметили, что украинец имел право не присоединяться к представителям РФ на пьедестале, чтобы придерживаться карантинных ограничений.

"Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. С видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", - сообщили "Спорт-Экспресс" в пресс-службе МПК.

Ранее Цветов прокомментировал отказ от совместного фото с россиянами на Паралимпиаде-2020. По словам спортсмена, он сделал это из уважения к Украине.

Цветов - многократный чемпион мира и Европы, двукратный паралимпийский чемпион 2016 года.

В Токио Игорю удалось превзойти результат паралимпийского рекорда, который он сам же и установил пять лет назад, но этого для итоговой победы оказалось недостаточно.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, легкоатлетка Ярослава Магучих попала в скандал из-за объятий с россиянкой на Олимпиаде.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку