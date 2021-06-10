В Госдуме РФ эмоционально отреагировали на решение УЕФА убрать с формы Украины надпись "Героям слава"

Российский чиновник также предложил дать деньги или прислать новую форму для украинской команды.

В российской Госдуме прокомментировали решение УЕФА обязать сборную Украины убрать из формы надпись "Героям слава", но не трогать карту с Крымом.

Как сообщает издание "Чемпионат", член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что "территория Украины на форме изображена некорректно".

"Своего нужно добиваться до конца. Территория Украины на форме нарисована некорректно. Два дня назад стало известно, что сборная Украины может посетить территорию нашей страны, и как наши болельщики к этому отнесутся — не особо понятно. Однозначно мало кто будет в восторге от того, что украинские спортсмены играют в форме провокационного характера. Надеюсь, что люди в УЕФА, которые имеют большой опыт и авторитет, не полезут в политику, им не нужно это", — заявил российский чиновник.

Он также добавил, что украинские спортсмены специально обращают на себя внимание накануне встречи Байдена с Путиным.

"Что касается формулировки ООН (ред. — ООН признает границы Украины с Крымом), ну мало ли кто что признает. А есть страны, которые не признают. Что теперь? Зачем изначально идти на конфликт? Можно же изначально сделать форму без спорных территорий. Всю жизнь играли в форме без территорий, зачем им это понадобилось? Только для того, чтобы мы с вами занимались именно тем, чем и занимаемся. Украина добилась того, чего хотела. В преддверии встречи Байдена с Путиным и других важных политических мероприятий вдруг спортсмены Украины начинают обращать на себя внимание. Мало ли, что думает ООН, они вообще не имеют к этим соревнованиям отношения. Они занимаются другими важными для всего человечества вопросами. Евро-2020 занимается УЕФА", — сказал Свищев.

Стоит отметить, что УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

Напомним:

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

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Почему новую форму украинской сборной по футболу хотят запретить в РФ - "Секретные материалы"

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