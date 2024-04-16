В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2024: видео с торжественной церемонии

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.

Во вторник, 16 апреля, в Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.

Торжественная церемония состоялась у руин храма Геры в Древней Олимпии, где в 776 году до нашей эры прошли первые в истории Олимпийские игры.

Факел был зажжен греческой актрисой Мэри Миной, исполнившей роль верховной жрицы. Первым факелоносцем стал олимпийский чемпион по академической гребле Стефанос Дускос.

Далее из Древней Олимпии стартует эстафета олимпийского огня. Он преодолеет путь более чем в 5 тысяч километров. Сначала его доставят в Афины на место проведения первой современной Олимпиады в 1896 году. В итоге огонь прибудет в Париж, где он будет установлен на одной из главных достопримечательностей французской столицы – Эйфелевой башне.

33-е летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Также сообщалось, что российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Олимпиады-2024.

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