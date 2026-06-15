В Греции умер известный украинский футболист — СМИ раскрыли детали трагедии

Вячеслав Шарпар / "Ворскла"

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Стали известны детали смерти украинского экс-футболиста "Металлиста", "Волыни" и "Ворсклы" Вячеслава Шарпара, чья жизнь оборвалась в Греции в его 39-й день рождения.

Подробности трагедии раскрывают греческие медиа.

По их информации, Шарпар отдыхал с родителями в курортном городе Лутраки. Ранним утром, около 5 часов, в день своего рождения, 2 июня, он пошел купаться на пляж. При невыясненных обстоятельствах Вячеслав исчез. После этого начались поисковые работы береговой охраны.

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6 июня в Греции был объявлен Silver Alert (это система розыска пропавших людей), однако найти его сразу не удалось.

Лишь 11 июня, через 9 дней после исчезновения, возле побережья Лутраки было обнаружено тело мужчины, которое плавало вблизи одного из причалов в море.

Греческие правоохранители сразу заявили, что проверяют версию, не является ли погибший тем самым украинцем, который пропал 2 июня. После процедуры идентификации было подтверждено, что этим мужчиной был Шарпар.

На протяжении своей карьеры Шарпар играл за луцкую "Волынь", харьковский "Металлист", полтавскую "Ворсклу", киевский "Арсенал", "Говерлу", а также выступал в чемпионатах Молдовы и Латвии.

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В составе "Металлиста" и "Ворсклы" он становился бронзовым призером чемпионата Украины. На международном уровне он выигрывал Суперкубок Молдовы в составе "Шерифа" и чемпионат Латвии с "Ригой". Также привлекался в молодежную сборную Украины U-21.

Ранее сообщалось, что умер известный украинский журналист и комментатор.

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