В Харькове российские оккупанты убили отца украинского участника Олимпиады-2020

Известный бадминтонист Артем Почтарев потерял близкого человека.

Украинский бадминтонист Артем Почтарев, представлявший Украину на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщил о гибели своего отца в результате обстрелов со стороны российских войск в Харькове.

Семья спортсмена подверглась обстрелу российскими бомбами и рекатами. Отцу Артема выжить не удалось, его мать и бабушка продолжают оставаться в Харькове.

"Очень тяжело смотреть, что сейчас происходит с моим родным городом, где я живу с 2007 года. Смотрю новости, общаюсь с друзьями. Харьков разрушают российские войска! У меня совсем нет слов; это так больно... особенно после того, что произошло с моим отцом. Его убили. Мама и бабушка до сих пор в Харькове. Из Харькова переезжать не хотят. Единственная надежда - на воинов нашей армии, которые мужественно защищают граждан", - признался бадминтонист в комментарии champion.com.ua.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили экс-капитана сборной Украины по водному поло Евгения Обединского.

Напомним, во время обороны Мариуполя также погиб украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун и украинский гребец Иван Щекин. Также в Мариуполе от попадания вражеского снаряда в дом погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.

Читайте также:

Оккупанты разбомбили дом вице-президента "Металлиста" под Харьковом

"Используют спорт как пропаганду": гендиректор "Шахтера" призвал выгнать Россию из УЕФА и ФИФА

"Русская проститутка": болельщики сборной Польши передали привет стране-агрессору (видео)