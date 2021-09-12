В Харькове во время матча "Металлист 1925" - "Динамо" на трибунах избили женщину: видео инцидента

На трибунах ОСК "Металлист" произошел конфликт, который перерос в драку.

Поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги между "Металлистом 1925" и киевским "Динамо" не обошелся без неприятностей на трибунах. Ссора с участием болельщиков завершилась тем, что одна из женщин получила несколько ударов по лицу.

Все началось с того, что среди двух компаний фанатов вспыхнул конфликт - обе группы болельщиков обменивались нецензурными оскорблениями. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и фанат, который находился выше, дважды мощно ударил женщину по лицу. Она потеряла равновесие и упала за кресла.

Через несколько секунд к эпицентру событий прибыли стюарды, которые не без проблем, но сумели навести порядок.

Поединок "Металлист 1925" - "Динамо" завершился победой команды Мирчи Луческу со счетом 2:0. Голами в воротах харьковчан отличились Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

"Динамо" (19 очков) возглавляет турнирную таблицу УПЛ. "Металлист 1925" (6 баллов) занимает 11-ю строчку.

В следующем матче киевляне 14 сентября примут "Бенфику" на старте группового этапа Лиги чемпионов, а 18 сентября команда Луческу сыграет дома с "Александрией".

"Металлист 1925" 19 сентября проведет выездную встречу УПЛ против "Львова".

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