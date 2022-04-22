В Харьковской области оккупанты разрушили ледовый комплекс для тренировок хоккеистов и конькобежцев (фото)

В Харьковской области оккупанты разрушили ледовый комплекс для тренировок хоккеистов и конькобежцев (фото)

В Харьковской области в результате обстрелов со стороны российских войск разрушен ледовый комплекс "Салтовский лед".

В спортивном комплексе, открытом в 2011 году, тренировались хоккеисты и представители конькобежных видов спорта.

На нем проводились украинские турниры по конькобежным видам спорта, а также хоккею - он отвечал всем необходимым стандартам Международной федерации.

Фото разрушений, вызванных "русским миром", опубликовал портал Skate Ukraine.

фото — facebook.com/skateukraineorg

фото — facebook.com/skateukraineorg

Отметим, что комплекс был разрушен частично. Снаряд оккупантов попал в верхнюю часть здания, в одну из стен.

В начале 2022 года "Салтовский лед" принимал чемпионат Украины по шорт-треку. Там определялся состав Украины на юниорский чемпионат мира, а также Европейский фестиваль.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине оккупанты убили украинского призера чемпионата Европы по пулевой стрельбе.

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