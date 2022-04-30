В Херсоне оккупанты обстреляли специализированный спортзал для настольного тенниса: фото последствий

В Херсоне оккупанты обстреляли специализированный спортзал для настольного тенниса: фото последствий

Российские войска в результате обстрелов в Херсоне повредили специализированный спортзал для настольного тенниса.

Захватчики обстреляли высшее училище физической культуры в Херсоне. В частности, пострадал специализированный спортивный зал по настольному теннису - одно из ведущих мест подготовки теннисистов в Украине.

"В результате боевых действий, которые шли в Херсонской области, нанесены повреждения специализированному спортивному залу по настольному теннису в городе Херсон.

Вновь оккупанты борются против спортивной инфраструктуры. Херсонское училище было одним из ведущих образовательных учреждений в Украине, которое готовило спортсменов-теннисистов... Какой криминал здесь нашла оккупационная власть, трудно сказать... Позор агрессору! Слава Украине!", - сообщила Федерация настольного тенниса Украины в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе погибла 14-летняя украинская спортсменка Алина Перегудова.

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