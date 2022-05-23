В Хорватии полиция открыла огонь по фанатам после футбольного дерби, не обошлось без раненых: что произошло

В Хорватии полиция открыла огонь по фанатам после футбольного дерби, не обошлось без раненых: что произошло

После центрального матча Чемпионата Хорватии между "Динамо" Загреб и "Хайдуком" произошла стычка между полицией и болельщиками.

Так, по информации HVG, представители правоохранительных органов были вынуждены открыть стрельбу из-за действий фанатов "Хайдука".

Отмечается, что фанаты Хайдука должны были отправляться домой на автобусах и автомобилях при сопровождении полиции. Однако часть болельщиков загородила проезд на стоянке, из-за чего кортеж прекратил движение.

Как следствие, полиция обратилась к болельщикам команды, создавшим пробку, попросив их убрать автомобили, однако те отказались. Поэтому правоохранители были вынуждены открыть огонь по фанам.

В итоге между стражами порядка и фанами возникли беспорядки. По информации издания, десять полицейских получили травмы, тогда как два болельщика получили огнестрельные ранения. В конце концов, полиции удалось задержать всех фанатов, участвовавших в беспорядках. Некоторым из них стражи порядка приказали лечь на землю для того, чтобы их идентифицировать.

В Croatia: "Полицейские служат хранительными средствами, включая fiararms, чтобы захватить атаку на several people, после которых monitored convoy был placen un surveillance . com/tTNKUYRH2I — SEICO-OSINT (@SeicoIntel) May 22, 2022