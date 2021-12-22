В Индонезии юный вратарь скончался после столкновения с соперником (видео)

В Индонезии юный вратарь скончался после столкновения с соперником (видео)

Врачи пытались спасти жизнь 20-летнему футболисту.

Во время матча 3-го по силе футбольного дивизиона Индонезии между командами "Торнадо" и "Вагана" произошла ужасная трагедия с вратарем команды хозяев Тауфиком Рамси.

Об этом сообщает Sport.detik.com.

На 40-й минуте поединка при счете 1:1 голкипер оставил свои ворота, чтобы сыграть на выходе и опередить соперника, бросившегося к мячу, но столкнувшись с ним.

20-летний Рамси сразу потерял сознание. Его сразу же доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.

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