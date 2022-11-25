В Иране арестован один из самых известных футболистов страны: детали

В Иране был задержан бывший защитник национальной сборной по футболу Вурия Гафури из-за выражения оппозиционных к действующей власти взглядов.

Об этом пишет The Guardian.

35-летний футболист, играющий за местный клуб "Фулад", был задержан после тренировки команды и обвинен в том, что "пятнал репутацию национальной сборной и распространял пропаганду против государства"

Гафури известен своей антивластной позицией. Он также высказывался против запрета на посещение женщинами футбольных матчей и изоляционистской внешней политики государства, что привело к наложению в Иран многочисленных санкций.

Футболист также поддержал действия протестующих, участвующих в антивластных демонстрациях в Иране с сентября. Массовые протесты охватили страну после убийства 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

Ранее сообщалось, что легендарный нападающий сборной Ирана Али Даэи приговорен к смертной казни на родине. Он обвиняется в участии в акциях протеста в Иране.

Напомним, что сборная Ирана по футболу отказалась петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира-2022 с Англией.

Гафури играл за сборную Ирана в 2014-2019 годах. За это время он провел в составе сборной 26 матчей, в которых отличился 2 результативными передачами.

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