В Иране силовики застрелили мужчину, праздновавшего вылет сборной из ЧМ-2022: подробности

Трагедия произошла во время антиправительственных протестов в стране.

Иранец Мехран Самак был убит местными правоохранителями на севере страны, когда он публично праздновал вылет национальной футбольной сборной с чемпионата мира-2022.

Об этом сообщила правозащитная организация Iran Human Rights (IHR) на своей странице в Twitter.

После поражения Ирана от команды США (0:1), которое оставило иранцев за бортом Мундиаля, 27-летний Самак присоединился к группе антиправительственных демонстрантов и вместе с ними праздновал фиаско своей сборной.

Отмечается, что силовики смертельно ранили Мехрана выстрелом в голову после того, как он начал сигналить со своего автомобиля в Бандар-Анзали.

Его имя было #MehranSamak. Он был стрелен в head по штату силы, когда он ищет праздновать islamic republic's loss в #FIFAWorldCup2022 в Bandar Anzali в последний день ночь может многое по краю. He был just 27 years old. #مهسا_امینی pic.twitter.com/rfJuuODUiq — Iran Human Rights (ИГР NGO) (@IHRights) Ноябрь 30, 2022

Многие иранские болельщики отказались поддерживать футбольную сборную своей страны и желали ей провала на фоне произвола власти и нарушения прав человека в Иране.

В свою очередь, игроки сборной Ирана отказались петь государственный гимн перед стартовым матчем на ЧМ-2022 против Англии. Таким образом они выразили поддержку антиправительственным протестам, охватившим Иран после убийства 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали за нарушение правил ношения хиджаба. Иранские фанаты на стадионе в Катаре отреагировали на гимн своего государства громким свистом.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Ирана выступала в одной группе с Англией, Уэльсом и США. В итоге иранцы набрали 3 очка и заняли третье место в таблице, не сумев пробиться в плей-офф.

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