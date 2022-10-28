В Иране задержан один из лучших бомбардиров в истории футбола: детали

Али Даэи поддержал борцов за права человека и рискует за это поплатиться.

Сотрудники службы безопасности Ирана взяли под стражу 53-летнего экс-форварда национальной сборной Али Даэи.

Об этом сообщает RBB24.

Его задержали в городе Сагез, в одной из гостиниц которого легенда остановилась в компании другого бывшего футболиста Хамеда Лака.

Уже в начале протестов 53-летний Али Даэи заявлял о своей поддержке в борьбе с режимом, за что недавно был лишен загранпаспорта. Накануне задержания бывший игрок мюнхенской "Баварии" отправился в родной город Махса Амини, чтобы присоединиться к акции протеста. Однако военные задержали его в местном отеле "Курд".

В течение своей карьеры Али Даэи выступал за "Герту", "Баварию", "Арминию", "Аль-Садд" и другие клубы.

За сборную Ирана сыграл 149 матчей, забил 109 голов. В списке бомбардиров национальных команд Али Даэи уступает только Криштиану Роналду (117 мячей).

Протесты в Иране

В стране протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики.

Многие иранцы вышли на улицы, некоторые призывали к свержению Исламской Республики и скандировали "Смерть Хаменеи (верховному духовному лидеру Ирана)".

Спустя 40 дней после смерти 22-летней Махсы Амини, тысячи иранцев собрались на кладбище, где похоронена погибшая после задержания так называемой полицией морали за "неподходящую одежду", столкновения с полицией сопровождались стрельбой.

Читайте также:

На матче "Динамо" в Лиге Европы стюарды стадиона забрали у украинских болельщиков антироссийский баннер (видео)

"Шаг к оправданию терроризма": Гераскевич "разнес" президента МОК, вступившегося за российских спортсменов

Футболисты сборной Ирана просят ФИФА отстранить их от ЧМ-2022: подробности скандала