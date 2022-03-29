В Ирпене российские оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу

Джункивский воспитал много талантливых боксеров.
Российские оккупанты расстреляли в Ирпене известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского.
Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.
По словам знакомых тренера, Джунковский погиб в боксерском зале во время общения с российскими военными. Тренер был расстрелян на месте.
- Алексей Джунковский четыре раза завоевал медали чемпионата мира среди военнослужащих.
- После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди его воспитанников – чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.
Напомним, что в Мариуполе на 39-м году жизни от обстрела со стороны российских оккупантов погиб бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.
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