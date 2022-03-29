В Ирпене российские оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу

В Ирпене российские оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу

Джункивский воспитал много талантливых боксеров.

Российские оккупанты расстреляли в Ирпене известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского.

Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.

По словам знакомых тренера, Джунковский погиб в боксерском зале во время общения с российскими военными. Тренер был расстрелян на месте.

Алексей Джунковский четыре раза завоевал медали чемпионата мира среди военнослужащих.

После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди его воспитанников – чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.

Напомним, что в Мариуполе на 39-м году жизни от обстрела со стороны российских оккупантов погиб бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.

Читайте также:

"Украинцы — сильные люди": Майк Тайсон высказался о войне с Россией и участии в ней братьев Кличко

"Это геноцид украинского народа": Владимир Кличко в очередной раз призвал остановить российскую агрессию

Казахстанский боксер вышел на бой с флагом Украины и назвал Путина убийцей: видео мощной речи