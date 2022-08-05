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В Испании нидерландский велогонщик спровоцировал массовое столкновение перед финишем, его команда заняла первые три места: видео

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В Испании нидерландский велогонщик спровоцировал массовое столкновение перед финишем, его команда заняла первые три места: видео

Фото: Associated Press

Настоящей драмой завершился второй этап испанской веломногодневки Про-серии UCI Вуэльта Бургоса.

Так, за несколько сотен метров до финиша нидерландский велогонщик команды Jumbo Visma Давид Деккер спровоцировал массовое столкновение из-за того, что наехал на неровность.

Столкновение произошло в голове пелотона, приближавшегося к групповому спринту. Падение нидерландца повлекло завал позади. Значительное количество участников не успело вовремя отреагировать на падение Деккера из-за высокой скорости на спуске. Часть из них вылетела за пределы трассы, столкнувшись с барьерами.

Дамьен Тузе из команды AG2R Citroen был одним из влетевших в барьер. Он сразу был госпитализирован. Команда сообщила, что у спортсмена сотрясение мозга. В машине скорой он находился в сознании. Также серьезные повреждения получил немец Янник Штайнле. Его команда Quick-Step – AlphaVinyl сообщила, что Штайнле сломал ключицу и досрочно покидает гонку.

В итоге, представители Jumbo Visma – Тимо Роосен, Эдоардо Аффини и Крис Харпер, заняли первые три места, а десятки гонщиков других команд вынуждены залечивать полученные при падении травмы.

Вашему вниманию видео с этим жутким столкновением.

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