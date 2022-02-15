В Испании во время футбольного матча прожектор насмерть задавил фаната

А один из болельщиков очутился в больнице с травмой головы.

Трагический инцидент произошел во время поединка пятого по силе дивизиона Испании между " Лененсе" и " Леальтад де Виллавичиоса" .

Об этом сообщает Eldesmarque.

Отмечается, что поединок был остановлен во втором тайме из-за падения прожектора на трибуны. Как выяснилось, он раздавил одного из фанатов, умершего в реанимации из-за травм, несовместимых с жизнью. Еще один очутился в больнице с травмой головы.

Так, причиной падения стал сильный ветер. По сообщениям из Испании, сначала на прожектор упал рекламный щит. Клуб "Лененсе" начал расследование инцидента, а следующие матчи чемпионата начнутся с минуты молчания.

Что касается жертвы, то им оказался 66-летний Хосе Мануэль.

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