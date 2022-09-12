В Испании вратарь помог спасти жизнь фанату, у которого случился сердечный приступ во время матча: эмоциональное видео

Экстремальный инцидент произошел в конце поединка пятого тура испанской Ла Лиги между "Кадисом" и "Барселоной".

Под занавес второго тайма, при счете 2:0 в пользу "сине-гранатовых", встреча была приостановлена из-за проблем со здоровьем у болельщика на трибунах. У фаната внезапно случился сердечный приступ и ему понадобилась помощь.

Одним из тех, кто участвовал в спасении болельщика, стал аргентинский голкипер "Кадиса" Иеремия Ледесма. Он быстро сориентировался в критической ситуации - подбежал к клубным медикам, взял дефибриллятор и поскорее доставил его на трибуны врачам.

В ходе встречи в США, Cadiz goalkeeper Jeremias Ledesma вырезал девушку в борьбе от космического эпизода.



Он был помещен в сиделины, скрещены у defibrillator, лишились вниз, чтобы попасть в stands.



What a hero. pic.twitter.com/A6UdQ1bYyc — Goodable (@Goodable) September 12, 2022

К счастью, болельщика удалось спасти, а его состояние сейчас оценивают как стабильное.

Сам поединок был возобновлен после 50-минутной паузы. "Барселона" отправила в ворота соперника еще два мяча и довела счет до разгромного - 0:4.

Благодаря победе каталонцы с 13-ю очками поднялись на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави Эрнандеса на 2 балла отстают от лидера чемпионата - мадридского "Реала", который в этом сезоне пока идет без очковых потерь.

"Кадис" находится на дне Примеры, не набрав ни одного зачетного пункта за пять стартовых матчей.

В следующем туре "Барселона" 17 сентября будет принимать "Эльче", а "Кадис" днем раньше на выезде сыграет с "Вальядолидом".

Читайте также:

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

Без шансов для соперников: "Реал" разгромной победой продолжил лидерство в Ла Лиге

Камбэк, незасчитанный мяч на последних минутах и четыре удаления: "Ювентус" потерял очки в сумасшедшем матче Серии А