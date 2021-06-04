В Италии 29-летний игрок умер во время футбольного матча: игра проводилась в память о его погибшем брате

На Апеннинах случилась мистическая история.

В Италии прямо во время футбольного матча трагически скончался 29-летний игрок Джузеппе Перрино.

Трагедия случилась во вторник, 1 июня, в Неаполе. В один из моментов встречи Перрино упал на газон стадиона и больше в сознание не пришел, сообщает La Gazzetta dello Sport.

История оказалась несколько мистической, так как сама игра была посвящена памяти брата Джузеппе Рокко, который погиб три года назад в результате аварии на велосипеде.

Вероятной причиной смерти 29-летнего футболиста называется остановка смерти.

Джузеппе является воспитанником " Пармы ".

". Он выступал за клубы низших дивизионов Италии.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Испании перед футбольным матчем трагически погиб 19-летний судья.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку