В Италии установили памятник Марадоне в день годовщины его смерти

В Италии установили памятник Марадоне в день годовщины его смерти

Статую разместили возле стадиона "Наполи".

В итальянском Неаполе установили скульптуру футболиста и тренера аргентинской сборной Диего Марадоны, игравшего за клуб "Наполи".

Об этом пишет Napoli Today.

Статую временно разместили на площади перед домашним стадионом "Наполи". В ближайшие недели местные власти определят, где памятник будет установлен на постоянной основе.

Hundreds fans paid tribute к Diego Maradona на первых повестках его смерти в Italian city of Naples unveiled socha soccer great v přední části stadium namát po him pic.twitter.com/VRPJLv0diU — Reuters Sports (@ReutersSports) November 26, 2021

Автором статуи в натуральную величину аргентинца есть скульптор Доменико Сепе.

Церемонию открытия памятника посетили сын футболиста Диего Армандо Марадона-младший и члены команды "Наполи" Бруно Джордано, Алессандро Реника, Джузеппе Брусколотти, а также бывший президент неаполитанского клуба Коррадо Ферлайно и нынешний президент Аурелио Де Лаурент.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии после сердечного приступа. До этого в начале ноября Диего попал в больницу после своего 60-летия, ему провели операцию на мозге .

. Сообщалось, что он был похоронен 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса рядом с родителями;

Марадона выступал за "Наполи" в период 1984-1990 годов. В составе итальянского клуба выиграл два чемпионата, Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА. Кроме "Наполи", Диего выступал за "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

Напомним, что недавно появились новые подробности смерти и дальнейшего захоронения легендарного аргентинского футболиста.