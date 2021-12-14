В какой корзине Украина и кто ее потенциальные оппоненты: все, что нужно знать о жеребьевке Лиги наций УЕФА-2022/2023

Команда Петракова попала в первую корзину Лиги В.
В июне 2022 года стартует третий розыгрыш Лиги наций УЕФА. Через год в этом же месяце состоится финальная стадия.
Как и в предыдущем розыгрыше, турнир состоит из трех лиг по 16 сборных и четвертой лиги, где будет семь команд. Жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/2023 состоится 16 декабря в швейцарском Монтре. Начало церемонии – в 19.00 по киевскому времени.
В какой лиге сыграет Украина?
В настоящее время 51 из 55 сборных УЕФА знают, в какой из четырех лиг они выступят в следующем розыгрыше. Позиция этих команд определилась по итогам группового этапа Лиги наций осенью 2020 года. Оставшиеся четыре сборные попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр — с Эстонией.
Сборная Украины по итогам прошедшего розыгрыша турнира вылетела из Лиги А в Лигу B, заняв последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. В последнем поединке со швейцарцами "сине-желтым" присудили техническое поражение (0:3) после скандальной отмены встречи из- за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной.
Кто потенциальные соперники "сине-желтых"?
Украина попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из второй (кроме России), третьей и четвертой корзин. Команда Александра Петракова может сыграть с Финляндией, Норвегией, Шотландией, Израилем, Румынией, Сербией, Ирландией, Словенией, Черногорией, Албанией и Арменией.
Лига А
Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.
Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.
Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.
Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.
Лига В
Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Лига С
Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.
Корзина 2: Греция, Белоруссия, Люксембург, Северная Македония.
Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.
Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.
Лига D
Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта.
Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.
- Новый розыгрыш Лиги наций УЕФА стартует 2 июня 2022 года.
- Победители групп в дивизионе А разыграют трофей в финальной стадии турнира, которая состоится 14-18 июня 2023 года.
- Команды, выиграющие группы дивизионов В, С и D, поднимутся выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся ниже. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плейоф из четырех последних команд) вылетят в лигу D.
- 12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двораундовом плейофе разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.