В Калифорнии бык набросился на велосипедиста во время гонки: жуткое видео (18+)

В Калифорнии бык набросился на велосипедиста во время гонки: жуткое видео (18+)

Сразу возникает ряд вопросов к организаторам соревнований.

Шокирующий инцидент произошел во время любительской велогонки Rock Cobbler в Калифорнии, США.

О нем сообщает ABC7News.

Отмечается, что во время переезда через частное рабочее ранчо крупного рогатого скота вблизи Бейкерсфилда на велосипедиста набросился бык. Он, похоже, настолько был взбешен пребыванием постороннего человека на территории, что целых два раза подбросил спортсмена в воздух.

К счастью, никто серьезно не пострадал. В том числе и попавший на видео гонщик – он только пожаловался на сильные ушибы.

Вашему вниманию видео с этим жутким случаем (18+).

The bull could no be reached for comment.



: Cowboy State Daily pic.twitter.com/0WmuhM0hMC CyclingTips (@cyclingtips) 14 марта 2022

Отныне возникает ряд вопросов к организаторам соревнований. Зачем они вообще решили проводить на этой территории соревнования.

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