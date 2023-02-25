В Камеруне во время массового забега сепаратисты устроили теракт: 19 спортсменов пострадали (видео)

К счастью, в результате взрывов никто не погиб.

В субботу, 25 февраля, в Камеруне во время массового забега спортсменов под названием "Гонка надежды" произошел теракт. В результате инцидента пострадали 19 спортсменов.

Об этом сообщает издание Reuters.

В забеге на самую высокую гору Западной и Центральной Африки участвовали 529 спортсменов из разных стран. Внезапно на обочине недалеко от толпы спортсменов раздались взрывы. По данным местной полиции, в городе Буэа сдетонировали три самодельных взрывных устройства.

В результате теракта 19 спортсменов получили ранения. Ответственность за взрывы взяло на себя вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии – местных сепаратистских ополченцев, борющихся с правительственными силами.

"Нашей основной целью были камерунские элитные силы, которые обеспечивали безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать свою оккупацию", – сказал представитель группировки Капо Даниэль.

Видео теракта разлетелось соцсетями

#ATENCIÓN | Una serie de explosiones se va registrar aquest dissabte durant una carrera atlética en #Camerún (África). 19 persones van resultar feridas després dels estallidos, segons informó el director del Hospital Regional de Buea . — NotiMundo (@notimundoec) February 25, 2023

#ÚLTIMOMINUTO Una explosión durant una carrera en Camerún dejó 19 atletas heridos. Segons informes de los medios, explotaron tres bombas caseras, uno de los grupos separatistas se hizo responsable. #AlertaNews ☹️ pic.twitter.com/uF8VyhS6Af — Dereck Blanco (@dereckblanco) 25 марта, 2023

Ранее мы сообщалось, что в возрасте 83 лет умер знаменитый футболист и почетный президент "Реала".

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