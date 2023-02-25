Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Камеруне во время массового забега сепаратисты устроили теракт: 19 спортсменов пострадали (видео)

В Камеруне во время массового забега сепаратисты устроили теракт: 19 спортсменов пострадали (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Камеруне во время массового забега сепаратисты устроили теракт: 19 спортсменов пострадали (видео)

twitter.com/dereckblanco

К счастью, в результате взрывов никто не погиб.

В субботу, 25 февраля, в Камеруне во время массового забега спортсменов под названием "Гонка надежды" произошел теракт. В результате инцидента пострадали 19 спортсменов.

Об этом сообщает издание Reuters.

В забеге на самую высокую гору Западной и Центральной Африки участвовали 529 спортсменов из разных стран. Внезапно на обочине недалеко от толпы спортсменов раздались взрывы. По данным местной полиции, в городе Буэа сдетонировали три самодельных взрывных устройства.

В результате теракта 19 спортсменов получили ранения. Ответственность за взрывы взяло на себя вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии – местных сепаратистских ополченцев, борющихся с правительственными силами.

"Нашей основной целью были камерунские элитные силы, которые обеспечивали безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать свою оккупацию", – сказал представитель группировки Капо Даниэль.

Видео теракта разлетелось соцсетями

Ранее мы сообщалось, что в возрасте 83 лет умер знаменитый футболист и почетный президент "Реала".

Читайте также:

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Англии по футболу

Серхио Рамос опубликовал пост в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения России

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
93
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация