В Катаре стартовал чемпионат мира-2022 по футболу: яркие фото церемонии открытия

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начался чемпионат мира-2022 по футболу. Это 22-е в истории планетарное первенство по этому виду спорта.

Впервые в истории Мундиаль проходит на Ближнем Востоке. Это первый чемпионат мира, который проводится не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где в июне – июле наблюдается чрезмерно высокая температура воздуха, более 40 градусов по Цельсию.

В матче-открытии ЧМ-2022 хозяева турнира – Катар встречается с Эквадором. Поединок проходит на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре, который вмещает 60 тысяч зрителей. Игра началась в 18:00 по киевскому времени.

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Стартовому матчу мирового первенства предшествовала торжественная церемония открытия. Вашему вниманию ее самые яркие фотографии.

Началась церемония с представления с участием актера Моргана Фримена. Затем были вынесены флаги стран-участниц турнира. Далее на сцене выступил солист кей-поп-группы BTS Чонгук. Честь вынести на арену главный трофей Мундиаля выпала чемпиону мира 1998 года в составе сборной Франции Марселю Десаи. Завершилось же все пышными фейерверками.

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