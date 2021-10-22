В Казахстане самолет с футболистами столкнулся с автомобилем в аэропорту

Обошлось без пострадавших.

В аэропорту Алматы самолет с футболистами "Кайрата" попал в аварию с автомобилем.

Об этом сообщает Sportsru_kz.

Отмечается, что подобный инцидент произошел после приземления воздушного транспортного средства, когда игроки возвращались из Азербайджана после поединка 3 тура групповой стадии Лиги конференций против "Карабаха".

Так, автомобиль одной из служб аэропорта выехал на взлетную полосу, из-за чего, собственно и произошла эта авария. Обошлось без жертв, но пассажиры самолета провели больше часа в ожидании аварийной эвакуации.

Сейчас начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводятся следственные действия.

"Кайрат", набрав 47 очков в 24 матчах, занимает третье место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги. Лидирует в первенстве "Астана" (56), на втором месте находится "Тобол" (55). В последних турах команде предстоит сыграть с "Астаной" и "Жетысу".

В Лиге конференций "Кайрат" с одним очком в активе занимает третье место в группе и на шесть баллов отстает от "Карабаха" и "Базеля".

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