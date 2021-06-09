В Киеве на аллее звезд заложили три знака: были отмечены легенды украинского спорта

В мероприятии принял участие и мэр столицы.

В центре Киева на аллее звезд были заложены три знака легенд отечественного спорта - пловца Олега Лисогора, биатлонистки Юлии Джимы и вице-президента Федерации кикбоксинга Виктора Дорошенко.

Их именные отметки теперь украшают вход в один из торговых центров столицы. В мероприятии принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Всего там уже заложено 65 звезд выдающихся украинцев.

"Значит мы на правильном пути, значит делаем свою миссию так, что люди нас поддерживают и болеют!" - сказала Джима, комментируя свое попадание на аллею звезд.

"Эта звезда, я надеюсь, даст виток тому, что спорт будет развиваться и станет интересным", - отметил во время мероприятия Лисогор.

Джима - олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы и призерка чемпионатов мира.

Лисогор - участник трех Олимпиад, многократный чемпион мира и Европы.

На счету Дорошенко - победы на чемпионатах мира и Европы.

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