В Киеве небезопасно: Украину обязали найти новое место для проведения Кубка Дэвиса

ITF установила дедлайн до 21 февраля.

Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса состоится на нейтральной территории.

Поединок должен был состояться 4-5 марта в Киеве, но будет перенесен из Украины с сохранением указанных дат, сообщает Федерация тенниса Украины.

Отмечается, что на заседании Комитета Кубка Дэвиса ITF было принято соответствующее решение, ознакомившись с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков. Там было отмечено, что "Украина находится в статусе самой большой опасности". Также Комитет обратил внимание на то, что многие государства категорически призывают своих граждан покинуть пределы Украины как можно скорее.

ФТУ предстоит до понедельника, 21 февраля, предложить ITF варианты с проведением матча на нейтральной территории для сохранения "домашнего" статуса. В случае отсутствия предложений Международная федерация тенниса сама определится со страной проведения, ведь Барбадос не готов в столь сжатые сроки провести матч на своей территории.

Прошлой осенью Украина проиграла Норвегии и не вышла в квалификацию Кубка Дэвиса. В решающем матче, своем последнем за национальную команду, Сергей Стаховский уступил Касперу Рууду

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