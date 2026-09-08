В Киеве в результате российской атаки пострадал падел-клуб Свитолиной и Стаховского

Элина Свитолина / © Associated Press

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В Киеве в результате массированной атаки россиян по Украине в ночь на 8 сентября пострадал SVITO Padel Club, который основали украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский.

Об этом Свитолина сообщила в Instagram-сторис. Клуб пострадал от взрывной волны, но люди не пострадали.

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"Пространство SVITO пострадало от взрывной волны в результате ночной атаки. Люди не пострадали, и это самое главное. Наша команда уже работает над устранением всех последствий, и мы дополнительно сообщим, как только клуб будет полностью готов возобновить работу", — говорится в заявлении клуба.

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В Киеве поврежден падел-клуб Светолиной и Стаховского / Instagram/elisvitolina

SVITO Padel Club работает на территории пространства GARAGE, его открыли в мае этого года.

31-летняя Свитолина является бывшей третьей ракеткой мира и лучшей теннисисткой в истории Украины. На ее счету 20 титулов в одиночном разряде на уровне WTA.

Также украинка выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Эта награда стала первой в истории независимой Украины в олимпийском теннисе.

40-летний Стаховский в прошлом был первой ракеткой Украины и входил в топ-35 теннисистов мира. После начала полномасштабного российского вторжения он отправился защищать Украину в рядах ВСУ.

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Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.

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