В Китае обнародовали письмо от теннисистки, исчезнувшей после обвинений в адрес влиятельного политика в сексуальном насилии

В Китае обнародовали письмо от теннисистки, исчезнувшей после обвинений в адрес влиятельного политика в сексуальном насилии

Достоверность письма подлежит большим сомнениям.

Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо от бывшей первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай, которая исчезла после того, как обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

В нем теннисистка утверждает, что она находится дома и ей ничего не угрожает. В письме Пэн Шуай также заявляет, что все обвинения в сексуальном насилии, о которых она сама написала ранее, ложные.

"Всем привет, это Пэн Шуай. Что касается последних новостей на официальном сайте WTA, они были опубликованы без моего согласия. Новости в этом сообщении, включая обвинения в сексуальном насилии, - неправдивы. Я никуда не исчезла, мне ничего не угрожает. Я просто дома, отдыхаю, все хорошо, спасибо всем за то, что переживаете за меня.

Если WTA захочет публиковать какие-то новости обо мне, пожалуйста, согласуйте их со мной и публикуйте по моему согласию. Как профессиональная теннисистка я надеюсь на ваше понимание и сотрудничество. Я надеюсь продвигать китайский теннис вместе с вами, если в будущем будет такая возможность. Надеюсь, что теннис в Китае будет развиваться и становиться лучше. Еще раз благодарю всех за внимание", - говорится в заявлении спортсменки, обнародованном CGTN.

China tenis star Peng Shuai имеет электронную почту к Steve Simon, WTA Chairman & CEO, CGTN был учтен. Электронные сообщения: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

Однако в WTA сомневаются в подлинности этого письма. Глава организации Стив Саймон продолжает беспокоиться о безопасности Пэн Шуай.

"Заявление, опубликованное сегодня государственными СМИ Китая в отношении Пэн Шуай, только вызывает у меня опасения относительно ее безопасности и местонахождения.

Мне трудно поверить, что Пэн Шуай на самом деле написала полученное нами электронное письмо или верит в то, что приписывают ей. Пэн Шуай проявила невероятное мужество, написав обвинение в сексуальном насилии на бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и остальному миру нужны независимые и проверяемые доказательства того, что она в безопасности. Я неоднократно пытался связаться с ней через различные формы связи, но безуспешно.

Пэн Шуай должна иметь возможность говорить свободно, без принуждения или запугивания со стороны любого источника. Ее утверждение о сексуальном насилии должно быть расследовано с полной прозрачностью и без цензуры. Голоса женщин нужно слышать и уважать, а не подвергать цензуре или диктовать", - цитирует Саймона WTA.

Исчезнувшая теннисистка: китайское государственное медиа обнародовало письмо от Пень Шуай

Шуай, завершившая игровую карьеру в 2018 году, дважды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде - Wimbledon в 2013 году и Roland Garros в 2014 году. Всего на ее счету 23 победы на турнирах WTA в парном разряде;

Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.

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