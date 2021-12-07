В Китае резко отреагировали на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине: "Политическая провокация"

В Китае резко отреагировали на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине: "Политическая провокация"

По словам представителя китайского МИД, американских политиков не приглашали на зимнюю Олимпиаду.

В Китае решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине считают "вопиющей политической провокацией" и "серьезным оскорблением 1,4 миллиарда китайцев".

Соответствующее заявление в понедельник, 6 декабря, было обнародовано на сайте посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне.

"Хочу подчеркнуть, что зимние Олимпийские игры — это не сцена для политических позерств и манипуляций", — указал представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Он также отметил, что американских политиков не приглашали на зимнюю Олимпиаду. "Это принятие желаемого за действительное и откровенное показушничество, направленное на политическую манипуляцию", — продолжил Лицзянь.

Тем временем представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пеньюй написал в своем микроблоге в Twitter, что "никого не волнует", приедут ли дипломаты и другие официальные лица США в Пекин.

"Это никак не повлияет на успешное проведение зимней Олимпиады-2022, — заметил дипломат, обвинив американских политиков в "позерстве". — Китай не позволит США безосновательно нарушать суверенитет и вмешиваться в его внутренние дела, ссылаясь на какие-либо причины или поводы".

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Между тем, в Международном олимпийском комитете с уважением отнеслись к решению США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине и приветствовали намерение разрешить американским спортсменам принять участие в соревнованиях.

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. К тому же всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.