В Китае вратарь забил мяч со своей половины поля уже на первой минуте игры: видео курьезного гола

В Китае вратарь забил мяч со своей половины поля уже на первой минуте игры: видео курьезного гола

Его коллега сыграл очень неудачно.

В матче четвертого дивизиона Чемпионата Китая между "Хуабэй Займинг" и "Гуанчжу Ланьянг" был забит очень курьезный гол.

Так, уже на первой минуте встречи вратарь хозяев мощно вынес мяч со своей половины, но его коллега не рассчитал траекторию игрового снаряда и "пустил" его себе за шиворот.

Отметим, что во время полета мяча ничего не мешало голкиперу, который допустил такую позорную ошибку, забрать мяч в руки. Вашему вниманию видео с этим довольно бессмысленным взятием ворот.

Добавим, что четвертая лига Китая не является профессиональной.

Ранее рассказывалось о том, что достаточно курьезный гол забили в матче Первой лиги Украины.

На 84-й минуте встречи игроку удался не слишком сильный удар из пределов штрафной после передачи из глубины поля. Казалось бы, что мяч без проблем прилетит в руки голкипера и он начнет атаку своей команды. Впрочем, в эпизод неожиданно вмешался газон, от которого "кожаный" и залетел в ворота.

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