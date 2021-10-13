В Китае вратарь забил мяч со своей половины поля уже на первой минуте игры: видео курьезного гола

Его коллега сыграл очень неудачно.
В матче четвертого дивизиона Чемпионата Китая между "Хуабэй Займинг" и "Гуанчжу Ланьянг" был забит очень курьезный гол.
Так, уже на первой минуте встречи вратарь хозяев мощно вынес мяч со своей половины, но его коллега не рассчитал траекторию игрового снаряда и "пустил" его себе за шиворот.
Отметим, что во время полета мяча ничего не мешало голкиперу, который допустил такую позорную ошибку, забрать мяч в руки. Вашему вниманию видео с этим довольно бессмысленным взятием ворот.
October 12, 2021
- Добавим, что четвертая лига Китая не является профессиональной.
Ранее рассказывалось о том, что достаточно курьезный гол забили в матче Первой лиги Украины.
На 84-й минуте встречи игроку удался не слишком сильный удар из пределов штрафной после передачи из глубины поля. Казалось бы, что мяч без проблем прилетит в руки голкипера и он начнет атаку своей команды. Впрочем, в эпизод неожиданно вмешался газон, от которого "кожаный" и залетел в ворота.