В клубе УПЛ выявлена вспышка коронавируса: их следующий поединок перенесен

Команда вынуждена уйти на самоизоляцию.

В львовском клубе "Рух" обнаружена вспышка коронавируса среди футболистов.

По информации официального сайта "черно-желтых", их следующий поединок, которым является дуэль с "Ингульцом" в рамках внутреннего первенства, перенесена. Отметим, что этот матч должен был состояться 17 октября.

"УПЛ пошла на встречу клуба и согласовала перенос матча на более поздний срок. О новой дате матча будет объявлено позже. Кроме матча главной команды, по этой же причине перенесен матч молодежного чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Рухом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое вратарей команды сдали положительный тест на COVID-19. Впрочем, как сообщает Meta-Ratings, коронавирус обнаружили у семи игроков "Руха", еще четверо почувствовали недомогание. Не избежали вирусной инфекции и несколько игроков молодежного состава. По имеющейся информации, больных среди руководства клуба и тренерского штаба — нет.

Остальные игроки основного и резервного состава сдали тесты: результаты будут известны скоро. Пока же решением клубного руководства все игроки на три дня ушли на самоизоляцию;

После десяти туров в активе "Руха" 11 очков и десятая строчка в турнирной таблице.

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