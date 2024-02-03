В команде Фьюри назвали сроки его восстановления после рассечения, сорвавшего бой против Усика

Вероятно, поединок за звание "абсолюта" отложен как минимум на несколько месяцев.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил травму во время подготовки к бою против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, в результате чего поединок отложили не неопределенный срок.

Во время одного из спаррингов "Цыганский король" получил серьезное рассечение, после которого ему даже пришлось накладывать швы.

По словам катмена британца Хорхе Капетильо, Фьюри понадобится около трех месяцев на восстановление, чтобы затем продолжить готовиться к бою с Усиком.

"Я бы сказал, что нужно как минимум 90 дней, чтобы восстановиться после такого рассечения. Надеюсь, бой состоится летом. Это очень грустные новости. Рана должна зажить и только после этого Тайсон вернется, начнет тренироваться и возобновит тренировочный лагерь. Процесс восстановления будет продолжаться как минимум несколько месяцев.

Во время спарринга могут быть несчастные случаи, и именно это произошло с Тайсоном, поэтому ему понадобится время, чтобы восстановиться. Теперь рана снова может открыться во время боя, если они решат провести его, поэтому сейчас ему нужен тайм-аут, чтобы убедиться, что рана не откроется от первого удара Александра Усика", – приводит слова катмена DAZN.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли. Новая дата будет зависеть от сроков восстановления "Цыганского короля".

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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