В команде Ломаченко рассказали, действительно ли он возобновляет карьеру

Василий Ломаченко

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, подтвердил намерения своего клиента возобновить карьеру.

В комментарии для ESPN он рассказал, что 38-летний украинский боксер решил вернуться в ринг и намерен провести бой уже осенью.

"Мы работаем над его возвращением этой осенью", — сказал Климас.

Напомним, Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.

В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

