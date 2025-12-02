- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 338
- Время на прочтение
- 1 мин
В команде Уайлдера отреагировали на желание Усика устроить бой
Представитель американского боксера заявил, что они открыты для переговоров о поединке с украинским чемпионом.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер готов рассмотреть предложение о бое от обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика.
Об этом сообщил менеджер американского боксера Шелли Финкель.
"Усик – великий чемпион. У нас есть планы на следующий год, и мы хотели бы, чтобы Александр Усик стал их частью. Если мы получим правильное предложение, мы будем открыты для этого боя", – сказал Финкель для Sky Sports.
На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге.
Американец проиграл 4 из последних 6 боев: дважды досрочно уступил британцу Тайсону Фьюри, единогласным решением судей потерпел поражение от новозеландца Джозефа Паркера и был нокаутирован китайцем Чжаном Чжилеем.
В последнем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.
В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала украинец собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
В ноябре Усик отказался от титула WBO и потерял звание абсолютного чемпиона мира.