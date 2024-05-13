В команде Усика отреагировали на безумную стычку с отцом Фьюри – эмоциональное видео

Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, отреагировал на стычку с представителями обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Конфликт между сторонами разразился 13 мая в Саудовской Аравии. Усик давал интервью телеканалу Sky Sports, когда к нему приблизилась команда Фьюри и начала мешать своими громкими крикама. Джон Фьюри, отец "Цыганского короля", ударил головой члена команды украинского боксера, но пострадал сам, разбив себе лоб до крови.

"Это показательно, что имя Усика высвобождает внутренних демонов команды Фьюри. И то, как агрессор в конце концов наносит вред самому себе. Яркое свидетельство их настоящего эмоционального состояния. Команда Усика против команды Фьюри – 1:0", – написал Лапин, опубликовав видео инцидента на своей странице в Instagram.

Добавим, что Фьюри-старший уже сделал заявление, извинившись за свое поведение. Также появилось видео реакции Усика на стычку его команды с отцом "Цыганского короля".

Ранее сообщалось, что член команды Усика, которого ударил отец Фьюри, поделился подробностями "кровавой" стычки.

Также читайте Будут биться дважды: стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

Читайте также:

Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа (фото)

Усик – Фьюри: котировки букмекеров на бой за звание абсолютного чемпиона мира