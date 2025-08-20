В команде Усика рассекретили имя следующего соперника украинского чемпиона

Александр Усик / © Associated Press

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в следующем бою встретится с обязательным претендентом по линии WBO Джозефом Паркером.

Об этом сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин в интервью SecondsOut.

"У нас есть пояс WBO, его первый пояс. У нас есть правила. Нам нужно поговорить с командой, а следующий соперник – Паркер. Состоится ли этот бой в Саудовской Аравии? Увидим, где мы его проведем и какой будет следующий шаг", – заявил Лапин.

Отметим, что 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.

WBO предоставила Усику отсрочку от проведения переговоров об организации поединка с Паркером. На какое именно время – неизвестно.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал британца Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Паркер последний раз выходил в ринг в феврале этого года, когда во втором раунде нокаутировал конголезского боксера Мартина Баколе. Сначала новозеландец должен был сразиться с Дюбуа за пояс IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Энтони Джошуа (2018), Диллиана Вайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в сверхтяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

Ранее сообщалось, что Паркер отреагировал на просьбу Усика отсрочить обязательную защиту титула WBO.