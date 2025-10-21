В команде Усика сообщили, когда и с кем он проведет свой следующий бой

Александр Усик / © Associated Press

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик планирует провести следующую защиту поясов в первой половине 2026 года.

Об этом директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал в интервью The Ring.

По словам Лапина, приоритетным вариантом для следующего боя Усика является проведение обязательной защиты по линии WBO против победителя поединка между новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Фабио Уордли, который состоится 25 октября в Лондоне.

Лапин также рассказал, что Усик прошел "реабилитационный лагерь" после повреждения.

"Он чувствует себя хорошо и находится в отличной форме", – сказал директор команды украинского чемпиона.

Напомним, ранее WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера. Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но Александр попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы спины. WBO пошла навстречу украинцу и предоставила ему отсрочку от переговоров на 90 дней, начиная с 9 августа 2025 года.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.