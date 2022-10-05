В компании Холанда и Де Брюйне: украинец попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вошел в символическую сборную девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по версии авторитетного портала WhoScored.

Статистический портал WhoScored подвел итоги 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Место в символической сборной из лучших игроков нашлось для украинского защитника "Эвертона" Виталия Миколенко.

23-летний украинец отыграл полный выездной матч против "Саутгемптона", который завершился победой "ирисок" со счетом 1:2.

За свою игру в победном поединке Миколенко получил от WhoScored высокую отметку 7,6. Отметим, что Виталий стал единственным представителем своей команды в символической сборной девятого тура АПЛ.

В текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 8 матчей, результативными действиями не отмечался.

Символическая сборная 9-го тура АПЛ от WhoScored:

Вратарь: Иллан Мелье (Лидс)

Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Бен Ми (Брентфорд), Тиагу Силва (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон)

Полузащитники : Джеймс Мэддисон (Лестер), Леандро Троссард (Брайтон), Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш (оба - Манчестер Сити)

Нападающие: Роберто Фирмино (Ливерпуль), Эрлинг Холанд (Ман Сити)

Сейчас "Эвертон" с 10 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует с 21 баллом "Арсенал" другого украинца Александра Зинченко.

В следующем матче чемпионата "ириски" 9 октября будут принимать "Манчестер Юнайтед".

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