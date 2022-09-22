"В конце 9-го раунда пропустил и поплыл": Усик рассказал о самом тяжелом моменте в реванше с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил самый сложный раунд во втором бою против британца Энтони Джошуа.

Украинский боксер рассказал, как в 9-м раунде Эй Джей был близок к тому, чтобы выиграть бой досрочно. Однако Усику удалось выдержать безумное давление Джошуа и в итоге склонить чашу весов в свою пользу.

"Джошуа был физически готов, но мне кажется, что тут он сделал ставку на то, чтобы попасть одним тяжелым ударом. В конце девятого раунда у него были удачные комбинации, я там действительно пропустил и поплыл. Но к этому поединку он был готов лучше.

Джошуа немного прибавил физически. Он был собран, у него были собраны руки, меньше реагировал на обманные действия. Джошуа был лучше подготовлен.

Не могу сказать, что было в восьмом и девятом раундах - удар или постоянное давление. Восьмой был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар, потом эта продолжительная серия. Передержал, подвигался, помолился - и все", - сказал Усик в интервью ютуб-каналу USYK17.

Также Усик признался, что у него был подготовлен план на случай, если бы пришлось побывать в нокдауне.

"Как и в первом, так и во втором бою у нас был план забирать раунд, проводить в раунде 2-3 удачных комбинации и обязательно забирать концовку - тук-тук-тук 10 секунд. Если, не дай Бог, нокдаун - никакой спешки. Ты встал на колено, тебе отсчитали, ты восстановился и забираешь следующий раунд.

Мы обсуждали такое. Это бокс. Обычно боксер, когда пропускает удары, начинает выживать, показывать свой характер. В этот момент его добивают, потому что он не видит, не чувствует дистанцию так, как когда у него нет головокружения. Ладно, ты проиграешь раунд, но восстановишься. Встал на колено, тебе отсчитали - это стратегия. Здесь нет трусости. В этом и заключается стратегия бокса, поединка, когда ты вовремя может совершать действия, которые приведут тебя к победе", - сказал Усик.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Читайте также:

"Комфортно и спокойно победит": промоутер Джошуа оценил шансы Усика в бою с Уайлдером

"Имеет такую мощь, что создаст проблемы любому": промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усика с жертвой Фьюри

Не "Цыганский король": Усик назвал имя следующего соперника и прокомментировал бегство Фьюри от боя за "абсолюта"